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"كلوب" يُرجح كفة ميلنير على صلاح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:38 - 22 سبتمبر 2019
محمد صلاح محمد صلاح
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حدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اللاعبين المسددين لركلات الجزاء في ليفربول هذا الموسم.

وبين كلوب، في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد".

وأضاف: "عندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
وتابع المدرب الألماني: "حتى الآن لم نحصل على ركلة جزاء عندما يكون صلاح وميلنر خارج الملعب، ولكن ربما نفكر في الأمر إذا حدث".

وأشار إلى أهمية اتخاذ قرار لتحديد من يسدد ركلات الجزاء لأن ذلك سيمنع النقاش بين اللاعبين لاسيما وأن بعض اللاعبين يعتقدون أنهم الأفضل في التسديد، لافتًا إلى أن الجدل بين اللاعبين قائم حول عملية تسديد ركلات الجزاء فالجميع يخطئ.

يذكر أنه سبق وأن حدثت أزمة خلال الموسم الماضي حول تسديد إحدى ركلات الجزاء في ليفربول بين صلاح وميلنير.

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