ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

استطلاع للرأي: 60% غير راضين عن أداء رئيس السلطة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:24 - 22 سبتمبر 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة وقطاع غزة استطلاعاً للرأي وذلك في الفترة ما بين 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019، أظهر أن أكثر من 60% غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية ويطالبون بإقالة رئيسها محمود عباس.

وكشف الاستطلاع، عن أن الأغلبية تقول غير راضية عن سلوك السلطة والقوى السياسية تجاه هدم البيوت في وادي الحُمص، فإن أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه.

وتشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم "إسرائيل" لمبانٍ في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات