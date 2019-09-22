استطلاع للرأي: 60% غير راضين عن أداء رئيس السلطة

أعد المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة وقطاع غزة استطلاعاً للرأي وذلك في الفترة ما بين 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019، أظهر أن أكثر من 60% غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية ويطالبون بإقالة رئيسها محمود عباس.

وكشف الاستطلاع، عن أن الأغلبية تقول غير راضية عن سلوك السلطة والقوى السياسية تجاه هدم البيوت في وادي الحُمص، فإن أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه.

وتشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم "إسرائيل" لمبانٍ في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس.