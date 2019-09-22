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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم فى الأسواق

  • فلسطين اليوم
  • 11:13 - 22 سبتمبر 2019
سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم فى الأسواق سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم فى الأسواق
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أصبح سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، أحد الاهتمامات البحثية للمواطنين في فلسطين وخاصة قطاع غزة، حيث يعتبر سعر الدولار الأمريكي والليرة التركية الأكثر تداولاً.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي  متدهور حالياً وخاصة مع بدايات عام 2019، والذي آثر بالسلب على وضع أسعار صرف الليرة التركية امام معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تفقد نحو خمسة عشرة بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي مقابل الدولار الأمريكي.

ولا زالت الليرة التركية تحقق مكاسب ملاحظة مقابل الدولار الأمريكي مع نهاية عام 2019، وتشير العديد من التوقعات الاقتصادية إلى قدرة الليرة التركي على المحافظة على تلك المكاسب ومواصلة حالة الارتفاع في تعاملات العام الجديد، خاصة مع تراجع معدل التضخم الذي أدى إلى الانخفاض الكبير خلال الفترة الماضية، كذلك تحسن الميزان التجاري التركي مع دول العالم، ومع بداية العام الجديد سوف تكون صورة توقعات سعر الليرة التركية مقابل الدولار واضحة للجميع.‏

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
سعر الدولار الأمريكي 5.7294 5.7263
سعر اليورو أوروبي 6.3490 6.3463
سعر الريال السعودي 1.5268 1.5259
سعر الليرة السورية 0.010416 0.010204
سعر الجنيه الاسترليني 7.1363 7.1315
سعر الدينار الكويتي 18.8763 18.7622
سعر الدرهم الإماراتي 1.5601 1.5592
سعر الجنيه المصري 0.3505 0.3490
سعر الدينار العراقي 0.0048 0.0047
سعر الدينار البحريني 15.9203 14.6800
سعر الريال القطري 1.5725 1.5716
سعر الدينار الليبي 4.0824 4.0398
سعر الريال العماني 15.0908 14.3225
سعر الدينار الأردني 8.1066 8.0696
سعر الدينار الجزائري 0.0478 0.0474
سعر الدرهم المغربي 0.5943 0.5935
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