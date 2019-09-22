سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم فى الأسواق

أصبح سعر صرف الليرة التركية مقابل الشيكل اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، أحد الاهتمامات البحثية للمواطنين في فلسطين وخاصة قطاع غزة، حيث يعتبر سعر الدولار الأمريكي والليرة التركية الأكثر تداولاً.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية في وضع اقتصادي متدهور حالياً وخاصة مع بدايات عام 2019، والذي آثر بالسلب على وضع أسعار صرف الليرة التركية امام معظم العملات الأجنبية والدولية، وجعلها تفقد نحو خمسة عشرة بالمائة من قيمتها خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي مقابل الدولار الأمريكي.

ولا زالت الليرة التركية تحقق مكاسب ملاحظة مقابل الدولار الأمريكي مع نهاية عام 2019، وتشير العديد من التوقعات الاقتصادية إلى قدرة الليرة التركي على المحافظة على تلك المكاسب ومواصلة حالة الارتفاع في تعاملات العام الجديد، خاصة مع تراجع معدل التضخم الذي أدى إلى الانخفاض الكبير خلال الفترة الماضية، كذلك تحسن الميزان التجاري التركي مع دول العالم، ومع بداية العام الجديد سوف تكون صورة توقعات سعر الليرة التركية مقابل الدولار واضحة للجميع.‏