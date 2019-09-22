سعر ومواصفات آيفون 11 الجديد في السعودية ومصر 2019

كشفت شركة آبل عن أحدث منتجاتها، التي شملت آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، إضافة إلى الجيل الخامس من ساعتها الذكية، حيث تميزت هواتف آيفون 11 الجديدة تدشينها بـ 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.

ويعمل iPhone 11 من خلال شريحة A13 Bionic التي تساعده على إنجاز أصعب المهام مع عمر بطارية يدوم طوال اليوم، كما أنه مصمم لتحمل عوامل الطبيعة مع مقاومة أفضل للماء، فيما يأتي iPhone 11 بستة ألوان، كما يمتاز بكاميرا واسعة للغاية وكاميرا واسعة جديدتين تسمحان بالتقاط فيديوهات وصور، ونظام iOS 13 بما يوفره من سهولة، وشريحة A13 Bionic، الشريحة الأسرع في أي هاتف ذكي، والتي تستطيع التعامل بسرعة مع المهام التي تهم أغلب الناس بشكل يومي.

وتشمل ألوان الهاتف الجديد البنفسجي الفاتح والأخضر والأصفر والأسود والأبيض وPRODUCT(RED)، كما تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 6.1 إنش بدعم لمجموعة ألوان واسعة وتكنولوجيا True Tone من أجل تجربة مشاهدة أقرب إلى الواقع، وتعتبر A13 Bionic هي الشريحة الأسرع وتشمل وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات غرافيك أسرع لغاية 20% مقارنة بشريحة A12.

يشار إلى أن هواتف آيفون الجديدة، سيطرحان في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الجمعة 20 سبتمبر 2019، حيث من المقرر أن يتوفر iPhone 11 بموديلات بسعة 64GB و128GB و256GB بسعر يبدأ من 802 دولار أمريكي، يستطيع العملاء أيضاً شراء iPhone 11 بسعر 563 دولار.