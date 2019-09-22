فيديو ضرب الطفلة ..رواد التواصل يشنون حرباً على الأب والقبض عليه لم يشفع له

هز مقطع فيديو لرجل يعذب طفلته سخط واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو الرجل يضرب طفلته الصغيرة بكل قسوة وعنف مطالبا إياها بالوقوف او مصر عليها لتعلم الوقوف ، رغم انها لم تبلغ من العمر 3 اعوام بعد.

الرجل الذي تبين فيما بعد انه يحمل الجنسية الفلسطينية ويقطن في السعودية تجرد من كل معانى الإنسانية برفعها عاليا ويسقطها أرضا عدة مرات، والاصرار على ضربها بقوة.

المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري لتحديد هويته والقبض عليه.

وقالت الشرطة ان تم تحديد هوية الرجل "معذب الطفلة " فتبين انه مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

مقطع الفيديو دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبة الرجل ، والقبض عليه وانزال اقصى انواع العقوبة .

ابراهيم قال على حسابة على توتير "علميا و تربويا و دينيا و انسانيا و حيوانيا... لم يثبت ان ضرب طفل رضيع ينفع في تعليمه، يعني بكرة راح تعذب الطفلة علشان تعلمها القراءة و غيرها، اما بخصوص نفسيتك فعلاجها بسيط."

في حين همو الاحمدي قال " ياقلبي على الطفلة الله يكسر يديه اللي ضرب الطفلة برئية بهذا الطريقة ..لا تتركوه بلا نفسية بلا تهمة هو عرف انه بيتعاقب عشان كدا يتظاهر انه تاب الله يجعل الطفلة بأيدي امينة.

ودعا "السلطات السعودية سحب حق الحضانة من هذا المختل و انقاذ الاطفال.

ايمان الشمري بينت على حسابها على توتير "انه عندما تنقطع الرحمة في قلوب البشر يصبح الحيوان اكثر انسانيه ..."عسى ربي يأخذ بحق الطفلة منه طفله مثل الورد تضرب ضرب انا لا اتحمله"

وتابعت "حسبنا الله ونعم الوكيل اتمنى يقبض عليه ويضرب بساحه عامه حتى يعرف ان لله جنود يخشون الله وحده"

بدر الحجرف اوضح على حسابه على توتير "في شي غلط شي مو طبيعي نهائيًا ، بحثت عن صور الطفلة وكل ما ألقى صورة لها تكون "مضروبة أو تبكي أو مخترعة أو أثار ضرب " مافي صورة لها فرحانة مثل الأطفال نهائيًا "..

وتابع " ماراضي ألقى تعبير لـ هذا الحقير بس كل اللّي أعرفه ومتأكد منه أن حق (حبيبة الله) ماراح يضيعه "الله".

Mohamadkazan :" قال " أنا كأب لولدَين لا يمكن أن أصدق أنّ الذي ظهر في فيديو ضرب الطفلة أو الذي يصور هو أب طبيعي.. إمّا أنه ليس أب .. أو هو مريض عقلي .

وقال آخر على حسابه " ياخوفي ياخذون عليه تعهد ويطلع ويكمل وحشيته على الطفلة . بعد ماطلع يتعذر عن المقطع.. العذر اقبح من ذنب.. والله منظر ضرب الطفلة في المقطع بشع بشكل لا يطاق . ولا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون.. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به #معذب_طفله

وبين نور الموسوي #معذب_طفله لما تركته زوجته ضرب الطفلة وقام بتصوير فعلته ، ويبرر ذلك بأنه مريض نفسي!

١- مو كل مرض نفسي يدفعه صاحبه لأذية من حوله

٢- مو كل مريض نفسي غير مسؤول عن تصرفاته

٣- مو كل مرض نفسي تقدر تستخدمه شماعة لأفعالك

























