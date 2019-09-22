مانشستر سيتي يسحق واتفورد بثمانية نظيفة

سحق حامل اللقب مانشستر سيتي الانجليزي، ضيفه واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، السبت، على ملعب الاتحاد، في سادس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي، ديفيد سيلفا، وأجويرو من ركلة جزاء، ورياض محرز، وبرناردو سيلفا "هاتريك"، ونيكولاس أوتاميندي، وكيفن دي بروين.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني وراء المتصدر ليفربول (15 نقطة) الذي سيلعب غدًا الأحد أمام تشيلسي، بينما تجمد رصيد واتفورد عند نقطتين في ذيل الترتيب.

افتتح مانشستر سيتي التسجيل مبكرًا بعد مرور 52 ثانية فقط عن طريق ديفيد سيلفا الذي تابع عرضية من الجهة اليمنى لدي بروين.

وكاد واتفورد أن يعادل النتيجة في الدقيقة الرابعة، عندما تلقى ديلوفيو كرة من دوكوري ليتخطى أوتاميندي قبل أن يسددها لترتد من الدفاع وتذهب بجوار القائم.

وركض محرز وراء تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء ليقوم الحارس بن فوستر بإعاقته، ليحصل السماوي على ركلة جزاء نفذها أجويرو بنجاح.

وتعرض محرز للعرقلة مجددًا، وهذه المرة على مشارف منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة حرة نفذها اللاعب الجزائري بنفسه لترتد من كليفرلي إلى داخل الشباك مسجلًا الهدف الثالث للسيتي.

وبعد 3 دقائق، جاء الدور على برناردو سيلفا ليدون اسمه على لائحة المسجلين، عندما قابل رأسية من أجويرو بقوة داخل الشباك وسط غياب غير مبرر لدفاع الدبابير.

ولم يكتف السيتي بذلك، بل أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 18، عندما أرسل دي بروين الكرة داخل منطقة الجزاء إلى أجويرو الذي أطلقها قوية أمام المرمى تابعها مواطنه أوتاميندي دون وجود مضايقة داخل الشباك.

واقترب أجويرو من إحراز الهدف الثاني له في الدقيقة 25، عندما انفرد بالمرمى وحاول إرسال الكرة من فوق الحارس بن فوستر لتمر بجانب القائم البعيد.

وأجرى واتفورد تبديلًا مبكرًا بإشراك روبرتو بيريرا بدلًا من فولكوير، والتقط الحارس إيدرسون الكرة قبل أن تصل لبيريرا في الدقيقة 38، وعاد القائم ليحرم أجويرو من التسجيل إثر رأسية في الدقيقة 44.

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني مهاجما، وأطلق والكر تسديدة قوية فوق المرمى في الدقيقة 46، قبل أن يسجل برناردو سيلفا هدفه الثاني في اللقاء خلال الدقيقة 48.

وتابع أجويرو عرضية أنجيلينيو فوق العارضة في الدقيقة 58، ثم أضاف برناردو سيلفا الهدف الثالث له في اللقاء، بعد تمريرة متقنة من دي بروين.

وفي الدقيقة 60، قابل محرز عرضية أنجيلينيو برأسه لكن محاولته ارتطمت بالعارضة، وجرب رودري حظه بتسديدة زاحفة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 76.

ومع اقترب المباراة من نهايتها، تمكن دي بروين من ترك بصمته بالهدف الثامن في الدقيقة 85، بعدما تلقى كرة من محرز وسددها بقوة في الزاوية العليا اليمنى لمرمى واتفورد، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 8-0.





