زيدان: سأقاتل حتى الدقيقة الأخيرة

قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني إنه لن يصب تركيزه مع ما يكتب حول احتمالات رحيله عن قيادة فريق العاصمة الإسبانية، مشددًا على أنه سيقاتل حتى الدقيقة الأخيرة.

وفقد ريال مدريد أربع نقاط خلال الجولات الأربع الأولى من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني، كما سقط بثلاثية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد مع إشبيلية في قمة الجولة الخامسة من عمر الليجا: "إذا وضعت تركيزي مع ما يُكتب، سأرحل، أشعر بالقوة، تعلمت ألا أستسلم، سأواصل العمل حتى الدقيقة الأخيرة."

وحول تردد إسم البرتغالي جوزيه مورينيو كخليفة منتظر في حالة إقالة المدير الفني الفرنسي قال زيدان: "ترديد إسم مورينيو لا يضايقني تمامًا."

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "لست متفاجئًا بالوضع الحالي، دائمًا كانت هناك أوقات صعبة في ريال مدريد" وواصل: "غدًا لدينا مواجهة صعبة، علينا أن نقدم مستويات جيدة."

ويخرج ريال مدريد لمواجهة إشبيلية، في التاسعة مساء غد الأحد، ويتصدر الفريق الأندلسي جدول ترتيب الليجا برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق العاصمة الإسبانية المركز الثالث برصيد 8 نقاط.