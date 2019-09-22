عرض عسكري في جميع محافظات إيران

أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني العميد رمضان شريف أن عرضاً عسكرياً سيجري تنظيمه في جميع المحافظات الإيرانية، متوعداً بحرب شاملة رداً على أي عدوان على إيران.

وأضاف أن بعضاً من إنجازات القوات المسلحة وقدراتها الدفاعية سيتم عرضه في إطار وحدات المشاة والوحدات المجوقلة.

وخلال العرض العسكري قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الايراني من خلال وحدته لم يخف من أسلحة الغرب ومن قوته السياسية ومن القواعد العسكرية، مشيراً إلى أن الشعب الايراني "يقف اليوم في مواجهة محاولة فرض الحرب عليه والاعداء ليس لديهم الجرأة لاعلان الحرب علينا".

وأضاف روحاني "نحن نستطيع من خلال صمودنا ان تجتاز هذا الطريق الصعب وان نجبر الاعداء ان يحترموا الدولة الايرانية وشعبها".

كما لفت إلى أن " اليوم يقومون بالحرب الاقتصادية ضد إيران في محاولة للقضاء علينا ولكن شعبنا سيقف في مواجهتهم"، موضحاً أنهم "يريدون القضاء على الأمن في أفغانستان وفي الخليج وفي العراق".

وتابع روحاني قائلاً "حيثما كانت إيران استطاعت القضاء على الارهاب الذي حاولوا فرضه على دول المنطقة"، و"نقول لجيراننا اننا نمد يد الصداقة ومستعدون لمسامحتهم على اخطائهم السابقة".

وأوضح روحاني "سيكون لنا مشروع في الامم المتحدة يقوم على ائتلاف الامل والصلح وابتكار السلام في مضيق هرمز".

بدوره قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن إيران هي الدولة الوحيدة اليوم التي تدافع عن فلسطين المحتلة بكل إمكاناتها.

كما أكد لاريجاني أن "الأميركيين تضرروا بشكل بالغ من نجاح الثورة الاسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخلى عن القادة العرب الذين يعتمدون عليها لأنها تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط، مؤكداً أنه "لا يمكن مقارنة قوة إيران الحالية بقوتها السابقة".

كذلك أشار لاريجاني إلى أن إسرائيل هي المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة.

أما نائب قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني العميد حميد واحدي أكَّد مشاركة الطائرات وقاذفات القنابل الثقيلة والنقل والاستطلاع البحري والطائرات المروحية في العرض.

وشدَّد على أن العرض يحمل رسالة سلام وصداقة للدول الصديقة والمجاور.