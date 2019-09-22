سقوط مدوي لبرشلونة على يد غرناطه

سقط برشلونة الاسباني على يد مضيفه فريق غرناطة في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الأسباني ، بنتيجة 0-2، ليرفع غرناطة رصيده إلى 10 نقاط ويتصدر الدوري بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد وإشبيلية، وتجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط ، وأصبح السابع.



إفتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الثالثة، بعد هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة إلى أنطونيو بويرتاس داخل يمين المنطقة ثم يرسلها عرضية رائعة تلقاها رامون عزيز برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح.



حاول بعد ذلك برشلونة أن يقوم بردة فعل، ولكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى المنافس حتى صافرة نهاية الشوط الأول، في المقابل هدد غرناطة المرمى الكاتلوني ببعض التسديدات البعيدة.



مع بداية الشوط الثاني دفع مدرب برشلونة بالثنائي ليونيل ميسي وأنسو فاتي لتنشيط خط الهجوم، وكانت هناك بعض المحاولات، مثل محاولة جونيور فيربو، و محاولة أنسو فاتي.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لغرناطة، بعد أن لمست الكرة يد لاعب برشلونة البديل آرتورو فيدال، ليرجمها اللاعب البديل ألفارو فاديلو إلى هدف بتسديدة قوية على يمين المرمى، ليتقدم الفريق الأندلسي بالهدف الثاني.



وفي الدقائق المتبقية من المواجهة حاول برشلونة الضغط في الأمام من أجل تقليص الفارق، ولكن إفتقد الفريق للسرعة المطلوبة، والشراسة في شن الهجمات، ليحافظ غرناطة على تقدمه حتى النهاية، ويفوز بنتيجة 2-0.