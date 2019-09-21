بشق الأنفس.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على هيلاس فيرونا

خرج فريق يوفنتوس من عنق الزجاجة أمام ضيفه المتواضع هيلاس فيرونا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفاجأ الضيوف "السيدة العجوز" بهدف سجله البرتغالي، ميغيل فيلوسو، في الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية، لا تصد ولا ترد، من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيسر البعيد.

وأدرك الويلزي، آرون رامزي، الوافد الجديد إلى فريق يوفنتوس، التعادل لفريقه، في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الفوز "لليوفي" من ضربة جزاء، في الدقيقة 49 على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، وارتقى إلى صدارة "الكالتشيو" متجاوزا بفارق نقطة فريق إنتر ميلان، الذي يخوض لقاء "الديربي" ضد جاره اللدود ميلان، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند أربع نقاط، وبقي في المركز الثاني عشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.