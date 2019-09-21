إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق متاجر في عزون شرق قلقيلية

أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية، عقب اقتحامها البلدة واغلاقها مصالح ومحال تجارية.

وافاد الناشط الشبابي محمد رضوان، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، اصيب خلالها الشاب ناجي مفيد اسماعيل رضوان (25 عاما)، بمنطقة البطن، نقل على إثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج.

وفي هذا الاتجاه قال الناشط حسن شبيطة، إن قوات الاحتلال أغلقت محال تجارية في الشارع الرئيسي الممتد من مدخل البلدة حتى مدرسة عزون الثانوية للذكور، كما منعت المواطنين من أداء صلاة المغرب في مسجد البلدة، واعتلت سطح الحاووز، ورفعت العلم الإسرائيلي عليه.

في السياق ذاته، يواصل الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة لليوم الثاني على التوالي، ما يدفع المواطنين إلى سلك طرق التفافية أخرى، ويتسبب بإعاقتهم والصول لأعمالهم.