افتتاح مهرجان العنب الثامن في حلحول شمال الخليل

افتتح، اليوم السبت، مهرجان العنب الفلسطيني الثامن 2019 بعنوان "الشهد في عنب الخليل"، في ساحة بلدية حلحول شمال الخليل.

وحضر حفل الافتتاح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، وعضوا اللجنة المركزية لحركة "فتح" إسماعيل جبر، وعباس زكي، ومحافظ الخليل جبرين البكري، ووزير الزراعة رياض العطاري، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الارثودوكس المطران عطا الله حنا، ورئيس بلدية حلحول حجازي مرعب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات، وحشد من المواطنين والتجار والمزارعين.

وقال زكي: "سيبقى مزارعنا الفلسطيني شوكة في حلق الاحتلال يتجذر بأرضه ويتناقل حبها جيلا بعد جيل، والخليل هي ثلث الضفة الغربية وعنوان الصمود، وهي ذاخرة بمقدراتها وقدراتها في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، كما أنها مثال للتضحية والعطاء".

بدوره، قال العطاري: "ستبقى حلحول جنة خضراء حامية لوطننا ومقدراته، كما ستبقى شجرة العنب ساعدا من سواعد الصمود، وورقتها كما كف يدنا متجذرة بأرضنا".

وتطرق الى قضية منع شراء العجول من إسرائيل، موضحا ذلك بأنها إحدى خطوات الاستقلال الزراعي والاقتصادي.

من جهته، أشار مرعب الى اهمية مهرجان العنب في دعم تعزيز صمود المزارعين والتجار، قائلا: "من قلب مدينة حلحول نرد عليكم بهذا المنتوج الوطني العنب أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني".

من جانبه، قال جرادات إن فعاليات هذا المهرجان تستمر لمدة 3 أيام، ورسالتنا من خلاله أننا هنا باقون ولن نبرح أرضنا مهما تعاظمت المؤامرات واشتدت، وسيبقى شعار العنب الخليلي رمزا لصمودنا وانغراسنا في أرضنا المباركة، ومن أبرز حكايات صمودنا اقتصادنا المنزلي الأسري الذي ينجح بالمشاركة ويبنى على كاهل الأم الفلسطينية.

وطالب بإلحاق أراضي شمال الخليل بالعناقيد الزراعية، لما في ذلك من أهمية للنهوض بالمساحات الزراعية الواسعة في المنطقة.

وتخلل المهرجان فقرات فنية واخرى فلكلورية شعبية، كما تضمن عدة زوايا لمنتوجات العنب الفلسطيني، والمنتجات الزراعية في كافة محافظات الوطن، وسيتواصل المهرجان على مدار ثلاثة أيام.