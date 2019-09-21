الاحتلال يغلق طريقا زراعيا بين عزون وكفر ثلث بالأتربة والصخور

أغلق قوات جيش الاحتلال اليوم، الطريق الزراعي الواصل بين بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي الى منطقة العيون في واد قانا بالأتربة والصخور .

قال حسن شبيطة موثق الانتهاكات الاسرائيلية في بلدة عزون، إن جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بحراسة من دوريات الجيش قامت باغلاق الطريق الزراعي الذي تم افتتاحه مؤخرا لتسهيل التواصل بين المزارعين واراضيهم في عزون وكفر ثلث الواقعة في منطقة العيون في واد قانا ، واغلاق الطريق الزراعي.

وأضاف، أن إغلاق الطريق سيؤدي الى ضرر كبير في صفوف المزارعين وخصوصا ان موسم قطف ثمار الزيتون على الأبواب ، وفصل منطقة العيون هو اجراء انتقامي وعقاب جماعي بحجة ان الطريق محاذي لسياج مستوطنة معاليه شمرون .

وأشار شبيطة إلى ان اجراءات الاحتلال لها اثر سلبي على كل المزارعين ، والهدف ترحيلهم من ارضهم وافراغها كي تتوسع المستوطنة المقامة على اراضي عزون وهي مستوطنة معاليه شمرون .

الجدير بالذكر، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس اجراءات عقابية على اهالي بلدة عزون ويحكم الاغلاق عليها من خلال ست بوابات امنية وزراعية وابراج عسكرية للمراقبة وكاميرات امنية واقتحامات على مدار الساعة .