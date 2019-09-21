بالفيديو.. احتفالًا بـ اليوم الوطني 89 السعودي.. الامارات تقدم عروض وخصومات كبيرة



اتسعت احتفالات اليوم الوطني 89 السعودي، لتشمل مدن عدة في دولة الامارات العربية المحتلة للتأكيد على عمق العلاقة الثنائية التي تربط الشعبين السعودي والاماراتي.

وقد احتفلت مطارات دولة الامارات العربية المتحدة بـ اليوم الوطني 89 السعودي وذلك من خلال استقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والهدايا التذكارية.

وفي دبي أعرب عدد من كبار المسؤولين في مطار دبي الدولي الذين استقبلوا الزوار عن تقديرهم لهذه المناسبة العزيزة وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار «همة حتى القمة»، بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة.

حيث استقبل مأمورو جوازات مطار دبي الدولي في المبنى 1 الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة والعرضة السعودية، كما تم توزيع شرائح اتصال مجانية على المسافرين تتضمن بيانات ودقائق مجانية منذ لحظة وصولهم إلى المطار للاستمتاع بتجربة متكاملة ومميزة أثناء إقامتهم في بلدهم الثاني.

وفاجأت إقامة دبي المسافرين السعوديين بوضع شعار: «معاً - أبداً» على أجهزة بصمة العين، بالإضافة إلى ختم خاص يحمل عبارة «السعودية الإمارات معاً - أبداً».

وقام موظفو إقامة دبي بتقديم الحلويات والعطور العربية كهدايا رمزية بسيطة تعبر عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى توزيع كتيب خصومات على المسافرين القادمين من المملكة لبعض المحلات التجارية والمطاعم في دبي مول والداون تاون، والنخلة وذا بوينت.

اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قال: "إننا سعداء بمشاركة إخواننا السعوديين هذه الذكرى السعيدة – اليوم الوطني 89 - التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين، فالعلاقات الوثيقة والمميزة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة أصبحت نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول.

وأضاف: "حرصنا على توفير كل التسهيلات وتسخير كل الجهود والإمكانات لخدمة الأشقاء السعوديين القادمين من المملكة، تقديراً للعلاقة التاريخية التي تربطنا معهم، والتي تزداد كل يوم تماسكاً وقوة".

وأعرب المسافرون السعوديون عن سعادتهم بهذه الحفاوة الطيبة التي عكست الروابط الأخوية، كما عبروا عن شكرهم لهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفو إقامة دبي.

جزيرة ياس

وفي ذات السياق احتفلت جزيرة ياس الوجهة الترفيهية المميزة في أبوظبي، بـ اليوم الوطني 89 السعودي، وذلك عبر إطلاق مجموعة من العروض والفعاليات لمشاركة الشعب السعودي بالاحتفال بهذا اليوم، تعبيراً عن التلاحم بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وستكلل الاحتفالات بإطلاق عروض ألعاب نارية مميزة باللون الأخضر في ياس مارينا، وستتزين مختلف معالم الجزيرة باللون الأخضر. وكذلك سيقدم ياس مول سلسلة من العروض الثقافية التي تحاكي التراث والتاريخ السعودي.

كما ستقدم الجزيرة لزوارها من الأشقاء السعوديين في هذا اليوم عروضاً خاصة على تذاكر الدخول العادية إلى المدن الترفيهية الثلاث التي تتميز بها مقابل 89 درهماً فقط للشخص الواحد.

وستقدم حلبة مرسى ياس خصم بنسبة 20% على تجربة درايف ياس وتجربة كارت زون ياس، لمن يرتدون اللون الأخضر خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر.

فستيفال

وشهد دبي فستيفال سيتي أجواء مليئة بالفرح والمتعة من خلال الفعاليات والعروض الخاصة بذكرى اليوم الوطني 89 السعودي وفي ظل هذه الفعالية، يكون الزوار على موعد مع عرض "تخيل" الذي حقق رقمين قياسيين عالميين، لمدة خمسة أيام متتالية في فستيفال باي، ويجمع العرض بين تقنيات الليزر والمؤثرات النارية والضوئية والمائية ليقدم قصصاً مؤثرة وتجربة لا يمكن نسيانها، على وقع أشهر أنغام الموسيقى الوطنية السعودية.

ويستمر عرض "تخيل" الخاص بهذه المناسبة من الخميس 19 سبتمبر ولغاية الإثنين 23 سبتمبر، حيث سيتم عرضه كل ساعة ابتداءً من الساعة 8 مساءً.