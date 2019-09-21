نتيجة القبول بكلية الشرطة برقم الملف والبطاقة الشخصية 2019

موعد نتيجة كلية الشرطة 2019، أصبح لدى الطُلاب الآن المقدرة على معرفة نتيجة كلية الشرطة بالاسم 2019 ومن خلال شبكة الإنترنت، حيث حرصت الأكاديمية على التسهيل على الطلبة الملتحقين والمنتسبين إليها ولذلك خصصت لهم رابطًا يمكن استخدامه للاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2019 عبر الإنترنت.

يذكر أن كلية الشرطة استمرت حتى يوم الخميس 15 أغسطس 2019، في تلقي طلبات التقديم لكلية الشرطة 2019، ليتم بعدها اجراء جميع الاختبارات المعتادة التي تقوم بها لاختيار طُلابها كل عام، من الاختبارات البدنية المختلفة سواء السباحة أو ما شابه ذلك لاختبار قدرات الطالب البدنية، وكذلك جميع الاختبارات الشخصية لمعرفة طول الطالب ووزنه وما شابه ذلك، ولم تغفل كل عام عن التحري الدقيق عن كل ما يخص الطالب و يخص عائلته.

وتقبل أكاديمية الشرطة الطلاب الذين سبق وحكم عليهم أو تورطوا في الجرائم المختلفة، وليس الطالب فقط، وإنما تقوم الأكاديمية بالبحث الدقيق والتحري الدقيق عن أفراد أسرة الطالب المتقدم، حتى يكون جميع المنتسبين إليها على قدر عالي من الكفاءة وحسن الخلق.

ومن شروط القبول في أكاديمية الشرطة كالتالي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية لأب وأم مصرية وليس له جنسية أخرى.

أن يكون الطالب حسن السيرة وألا يدان بارتكاب جريمة ضد الشرف أو المجرم.

لا ينبغي أن يكون الطالب تأديبيًا وطرده نهائيًا من الخدمة الحكومية.

يجب ألا يكون الطالب متزوجًا أو متزوجًا من قبل ويجب ألا يتزوج خلال سنوات الدراسة في الكلية.

يجب ألا يكون عمر الطالب أكبر من 22 عامًا.

يجب ألا يقل طول مقدم الطلب عن 170 سم.

يجتاز المتقدم اختبارات كلية الشرطة.

بالإضافة إلى اجتياز اختبارات اللياقة البدنية الكلية بنسبة 50٪ على الأقل.

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