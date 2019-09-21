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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر يلا شوت - كوره اون لاين

  • فلسطين اليوم
  • 17:07 - 21 سبتمبر 2019
مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد
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يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد يوم السبت 21 سبتمبر 2019، الموافق 22 محرم 1441هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 - 20.

حقق الأزرق السماوي فوزًا كبيرًا على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاث أهداف دون رد فى الجولة الأولي من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وبهذه النتيجة يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني بفارق الأهدف عن دينامو زغرب الكرواتي الذي حقق انتصار كبير على ضيفه أتلانتا الإيطالي بأربعة أهداف نظيفة، أما فى البريميرليج يحتل الفريق حاليًا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق خمس نقاط عن الريدز صاحب الصدارة، فحتى الآن خاض السيتيزنس 5 مباريات في الدوري، حقق الفوز في ثلاث وتعادل مباراة وخسر مثلها.

 


 

 

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