6 إصابات بالاختناق في مواجهات في العيزرية شرق القدس

أصيب ستة مواطنين بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع مساء اليوم السبت إثر مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتمحت بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة العيزرية دون أسباب واضحة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.

وأشارت المصادر إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق الشديد، لافتتًا إلى أن طواقمها نقلت إحدى الإصابات إلى مركز الطوارئ للتعامل معها.