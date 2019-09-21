ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

6 إصابات بالاختناق في مواجهات في العيزرية شرق القدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:49 - 21 سبتمبر 2019
مواجهات الضفة مواجهات الضفة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أصيب ستة مواطنين بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع مساء اليوم السبت إثر مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتمحت بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة العيزرية دون أسباب واضحة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق الشديد.

وأشارت المصادر إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع 6 إصابات بالاختناق الشديد، لافتتًا إلى أن طواقمها نقلت إحدى الإصابات إلى مركز الطوارئ للتعامل معها.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات