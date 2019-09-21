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الجيش السوري يعلن اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جبل الشيخ

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:49 - 21 سبتمبر 2019
طائرة مسيرة طائرة مسيرة
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أسقط الجيش السوري مساء اليوم السبت، طائرة إسرائيلية مسيرة في أجواء جبل الشيخ بريف القنيطرة وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت الوكالة السورية، بأن الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي وقامت بإسقاطها.

وأوضح المصدر أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها.

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