بالصور سعوديون يحتفلون بـ اليوم الوطني 89 قبل موعده المقرر

تستعد المملكة العربية السعودية يوم الاثنين القادم للاحتفال بـ اليوم الوطني 89 وذلك من خلال التحضير للاحتفال الكبير بذكرى توحيد المملكة.

وقد شهدت العاصمة السعودية الرياض تحضيرات كبيرة، حيث شوهد العديد من المواطنين السعوديين يساعدون الأجهزة الحكومية المختصة في التحضير للاحتفال بـ اليوم الوطني 89

ففي شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "شارع التحلية" شوهد عددٌ كبيرٌ من رجال الأمن، الذين شاركوا المنظمين في الإعداد لهذه المناسبة الغالية، وأشرفوا على ما يُجهَّز في المنطقة من فعاليات، خاصةً أنها تُعد من أماكن الاحتفال الرئيسة بالمناسبات الوطنية في الرياض.

يُشار إلى أن فعاليات اليوم الوطني 89 انطلقت أمس الجمعة حيث اكتست شوارع المدن وميادينها باللون الأخضر، وخرج المواطنون بحب وبهجة إلى أماكن الاحتفالات للتعبير عن حبهم لوطنهم الغالي، ومشاهدة العروض المقدَّمة، خاصةً عروض الفرق الشعبية التي عرضت لوحات راقصة من وحي التراث السعودي.

فيما تم رصد عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال الاحتفالات في أماكن أخرى كالاستماع لورشات العمل المختصة بالرسم وعبَّروا ببراءتهم عن حبهم الكبير لوطنهم الغالي.

كما جرى إطلاق العديد من الألعاب النارية بألوانها الجذابة وأشكالها المبهرة لتزين سماء العاصمة الرياض، وتدخل السرور على قلب كل من شاهدها.

وتضم فعاليات اليوم الوطني 89 الذي يُحتفل به هذا العام تحت شعار #همة_حتى_القمة، عدداً من الحفلات الغنائية، يحييها كبار نجوم الفن في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى العروض الجوية بالطائرات الحربية لفريق "صقور السعودية" في الساعة 04:30 عصراً من يوم 23 سبتمبر في شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية".

















