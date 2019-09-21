الريادية "الحصري" تفوز بالميدالية الفضية في مسابقة "واحة الدوحة للابتكار" بقطر

حصلت الريادية مريم الحصري خريجة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية على الميدالية الفضية في مسابقة واحة الدوحة للابتكار لعام 2019م، والتي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر الشقيقة ضمن فعاليات منتدى الشباب الإسلامي المقام على هامش اختيار قطر كعاصمة للشباب الإسلامي في العام 2019م، وذلك عن مشروع تخرجها الموسوم بالحاوية الذكية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة عن فوز مشروع الحاوية الذكية بالميدالية الفضية، وهو مشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة الخضراء وجمع المخلفات التي قد تؤدي إلى تلوث البيئة وتحفيز المواطنين على جمع القمامة الملقاة في الأماكن العامة ووضعها في المكان المخصص لها، حيث تعمل هذه السلة على فرز النفايات البلاستيكية والمعدنية عن بعضها البعض بهدف إعادة تدويرها بطريقة تكنولوجية، حيث تمنح الحاوية كل من يلقي القمامة بداخلها رصيد شحن سواء للإنترنت أو للاتصال لهاتفه الذكي، بالإضافة إلى مجموعة من العبارات التحفيزية.

وفي تعليق له عبر الأستاذ الدكتور عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل شرف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الحافل بالإبداعات والإنجازات الراقية، والتي يحققها موظفو الكلية وطلبتها وخريجوها، مشيدا بالمشروع النوعي الذي قدمته الريادية الحصري والجهود التي بذلتها في رحلة السفر والمشاركة في هذا الحدث الكبير، متمنيا لها دوام التألق في مسيرتها العلمية والعملية والمستقبلية.

من جانبها أعربت الحصري عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز المميز الذي يؤكد أن الشباب الفلسطيني الريادي يمتلك العديد من القدرات والإمكانات التي تؤهله إلى تصدر المنافسات العالمية والدولية في حال اتيحت له الفرصة وتوفرت له الامكانات المتاحة، مهدية فوزها إلى بلدها فلسطين وأهالي قطاع غزة وإلى ذويها وكليتها الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز والتي ساندتها سواء في مرحلة الدراسة أو إعداد هذا المشروع النوعي واختتاما بتنفيذ ترتيبات مشاركتها في مسابقة واحة الدوحة للابتكار.

وأكدت الحصري أن السيد راشد رحيمي نائب المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري قد استجاب لطلبها في افتتاح نادي علمي في قطاع غزة بدعم قطري، حيث أعلن عن ذلك رسميا خلال احتفالية اختتام المؤتمر قائلا: "سنقوم بإطلاق مبادرة إنشاء نادي علمي يحقق أعلى معايير الأندية الشبابية في فلسطين وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعتمدة".

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد اختارت في وقت سابق الريادية الحصري للمشاركة في فعاليات منتدى الشباب الإسلامي "واحة الدوحة للابتكار" من بين 6176 شخص تقدموا للمشاركة من أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي، حيث انفردت بتمثيل فلسطين في هذا الحدث الكبير، علما بأن الحصري هي خريجة بكالوريوس الإدارة التكنولوجية في الكلية الجامعية، وقد نفذت مشروعها الموسوم بالحاوية الذكية بالشراكة مع زميلتها الخريجة فريال ماهر عجور بإشراف كل من الدكتور سامي أبو شمالة والمهندسة سماح حمودة والمهندس عيد الأغا.