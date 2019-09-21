موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة فى الدوري السعودي 2019

من المتوقع، أن تجمع مواجهة جديدة بين فريق الاتحاد ونظيره فريق الهلال، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت 12 سبتمبر 2019، بعد أن التقيا قبل أيام في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال على نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة الآسيوية، ليتأهل الموج الأزرق لنصف النهائي لمواجهة فريق السد القطري.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن غريمه النصر صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ12 برصيد 3 نقاط.

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة 19:20 بتوقيت القاهرة، 20:20 بتوقيت مكة المكرمة، 17:20 بتوقيت جرينتش، فيما تذاع المباراة عبر شاشة قناة الرياضية السعودية "KSA sports"، حيث يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" مباراة العميد والموج الأزرق.

واقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة (3-1)، في إياب دور الثمانية من البطولة القارية، أما محليًا يسير الهلال بخطى ثابتة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، حيث يحتل الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات خضها الموج الأزرق في الموسم الجديد، وبفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني.