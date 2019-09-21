موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا الدوري الايطالي 2019

يستقبل ملعب "آليانز ستاديوم" مواجهة بين فريقي يوفنتوس وهيلاس فيرونا، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الرابعة للكالتشيو، ويدير المباراة الحكم محمد بركات، فيما تذاع عبر قناة beINsports HD 4.

ويسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لمصالحة جماهيره عقب التعادل الأخير والمحبط أمام نظيره أتليتكو مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي انتهى بهدفين لكل فريق.

وكان نادي يوفنتوس متقدما في اللقاء بهدفين عن طريق كل من كوادرادو وماتويدي قبل أن ينجح أبناء دييجو سيميوني في إدراك هدفين والخروج بنقطة ثمينة من على ملعبهم، وهو الأمر الذي أغضب الكثير من عشاق نادي يوفنتوس

يذكر أنه منذ عام 2001 لم يخسر اليوفي من هيلاس فيرونا سوي في مناسبة واحدة كانت في مباراة الدور الثاني من موسم 2015-2016 في انجاز كبير لليوفي الذي نجح في التفوق في اخر مواسم هيلاس فيرونا في السيريا ايه ذهابا وايابا في موسم 2016-2017 الموسم الذي توج فيها الفريق باللقب في النهاية.

ومن المفترض، أن يحسم يوفنتوس الأمور مبكراً من أجل التركيز في موقعه منتصف الأسبوع خارج الديار، أمام بريشيا في الجولة القادمة من الدوري الايطالي، ومن أجل التركيز في قادم المباريات الهامة للسيدة العجوز في مختلف البطولات التي يشارك فيها الفريق.