موعد مباراة الفتح ضد الأهلي والقنوات الناقلة اليوم السبت 21/9/2019

يحل الأهلي ضيفاً على الفتح يوم السبت 21 سبتمبر 2019، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، وسيستضيف اللقاء ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

وفي سياق آخر، يعيش نادي الفتح يعيش أسوأ أيامه، حيث تلقى هزيمتين من أولى الجولتين الذي خاضهما في كأس الأمير محمد بن سلمان على يد كلً من الشباب والنصر على التوالي، تبعتها هزيمة أخرى في الجولة السابقة على يد الفيصلي ليحتل النموذجي المركز الأخير في جدول الترتيب دون نقاط، لتصبح من أكثر البدايات سوءً بالنسبة لجماهير أبناء النخيل.

يشار إلى أن الأهلي لن يفتقد لأي لاعب في مباراته القادمة أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، وستكون جميع اسلحة الراقي جاهزة للقاء.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد قررت إبعاد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق نظراً لخسارته الماضية من الوحدة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة ليفقد 3 نقاط مهمين.

كما جاءت إقالة برانكو بعد البداية السيئة والخروج من بطولة دوري أبطال آسيا على يد الهلال ثم التعادل في الدور يمع العدالة والفوز بشق الأنفس على الاتفاق 2-1 قم الخسارة المفاجئة للجميع أمام الوحدة 2-1.

وينتظر أن تكون مباراة قوية بين الأهلي والفتح وهو الخصم الذي يملك لاعبين مميزين ورغم ذلك وبعد 3 جولات لم يحقق الفوز ويتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي بدون نقاط مع مدربه التونسي المخضرم فتحي الجبال.