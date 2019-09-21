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هل يفعلها برشلونة ويكتسح غرناطه مجدداً؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:15 - 21 سبتمبر 2019
برشلونة وغرناطه برشلونة وغرناطه
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من المعروف عن المواجهات بين برشلونة وغرناطه تفوق الفريق الكتلوني الكاسح حتى أنّ غرناطة هو أكثر فريق انتصر عليه النادي الكتالوني وفي اوقات كثيرة بنتائج كبيرة تصل إلى فارق 4 أو 5 أهداف.

برشلونة يمتلك ذات عدد النقاط مع غرناطه، ولكن لم يتلقى العائد لليجا سوى هزيمة واحدة أمام إشبيلية وتعادل مع فياريال بينما انتصر على سيلتا فيجو وإسبانيول.

آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2016-2017 وفاز برشلونة برباعية لهدف خارج "كامب نو" ووقتها هبط غرناطة برصيد 20 نقطة محققًا 4 انتصارات فقط طوال الموسم و8 تعادلات و26 هزيمة.

فهل يكررها برشلونة ويسجل فوزاً جديداً على غرناطه؟

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