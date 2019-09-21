برشلونة يلعب بخط النار امام غرناطه

يستعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، للبدء في عملية المداوة بين اللاعبين، تشكيل الفريق خلال مباراة اليوم أمام غرناطة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيعاني من ضغط المباريات بين فترة التوقف الأولى والثانية هذا الموسم، وقد يلعب لقاء كل 3 أو 4 أيام سواء في الليجا أو بدوري الأبطال.

وينوي فالفيردي اليوم بدء عمليات التدوير في الفريق على مستوى التشكيل الأساسي.

وأشارت إلى أن جونيور فيربو سيشارك في مركز الظهير الأيسر بدلًا من جوردي ألبا المصاب، بينما لن يكون هناك تغييرات أخرى في الدفاع.

أما في خط الوسط، فإن سيرجي بوسكيتس سيحصل على راحة وسيشارك فرينكي دي يونج بدلًا منه، فيما سيكون على يمينه سيرجي روبرتو وعلى يساره إيفان راكيتيتش أو أرتورو فيدال.

وعلى مستوى الهجوم، فإن مباراة اليوم ستشهد المرة الأولى التي يبدأ خلالها مثلث النار معًا والمكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، بينما سيجلس أنسو فاتي على مقاعد البدلاء.

وتوقعت "موندو ديبورتيفو" أن يسحب فالفيردي ميسي العائد من الإصابة في الشوط الثاني من المباراة.