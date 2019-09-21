موعد مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

تشهد صفوف برشلونة في مباراته اليوم السبت 21 سبتمبر 2019على ملعب غرناطة، خوض ميسي مباراته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم، بعدما غاب عن المباريات الأربع السابقة على خلفية إصابة تعرض لها في الحصة التدريبية الأولى التي خاضها بعد فترة الإجازة الصيفية.

وتقام مباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري الإسباني في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب نويفو لوس كارمينيس معقل غرناطة بالأندلس، فيما يدير المباراة الحكم جييرمو كوادرا فيرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وبرشلونة في الدوري ، تم تحديدها لتكون أربعة قنوات، حيث من بينهم قناة ناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم تابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورت، وتلك المجموعة الناقلة ماتش البرسا كالتالي:

يذكر أنه في غياب ليونيل ميسي، فاز فريق برشلونة مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها في الليجا هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الخامس برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن غرناطة الصاعد نهاية الموسم الماضي من الدرجة الثانية، فيما قدم الفريق الأندلسي أداءاً صلباً في بداية الموسم الحالي، وتلقى خسارة وحيدة بصعوبة (صفر-1) أمام إشبيلية في المرحلة الثانية.

القنوات الناقلة ماتش برشلونة اليوم في الدوري الإسباني، تم تحديدها لتكون أربعة قنوات، حيث من بينهم قناة ناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة اليوم تابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورت، وتلك المجموعة الناقلة ماتش البرسا كالتالي: