تردد قناة الحوار 2019 على نايل سات

قناة الحوار للأخبار الفضائية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدر 4 والهوت بيرد، هي قناة أخبار عربية موجهة للعرب سواء في العالم العربي أو في الغرب.

وتسعى Channel Al Hiwar TV للمساهمة في بناء غد أفضل للمجتمعات العربية والتركيز بشكل واضح على معالجة قضايا وهموم العرب في المهجر وعلى تغطية فعالياتهم ونشاطاتهم المختلفة والمتنوعة والمساهمة في البناء والإصلاح والتطوير ونقل الخبرات والتجارب الإيجابية والتغيير نحو الأفضل.

وتعد القناة صوت للعرب في المهجر وجسر للتواصل بين العرب وبقية الشعوب والثقافات، ومنبر لتعزيز قيم التسامح والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان.

بدأ البث الفضائي لقناة الحوار الفضائية الإخبارية في في ‏10 يوليو، 2006 وتقدم وسيلة للتواصل بين الأجيال والتفاعل بين الجاليات العربية فيما بينها من أجل معالجة أفضل لهمومها والقضايا التي تواجهها في المهجر وتقوم بتفعيل دورهم الإيجابي في الحياة العامة وفي أوساط المجتمعات في تلك البلاد وهي كذلك منبر للتفاعل بين الجاليات العربية والوطن الأم.

إليك التردد الجديد والصحيح بعد التغيير الأخير لقناة الحوار الفضائية على القمر الصناعي يوتلسات القريب من نايل سات والقمر عرب سات بدر 4 والقمر الأوروبي.

تردد قناة الحور الفضائية عبر الأقمار الصناعية 2019