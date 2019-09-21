سعر الريال السعودي في مصر اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، في البنوك المصرية، وامتدت حالة الهدوء لتشمل مستوى أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه في السوق السوداء.
وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، بالإضافة لسعر الريال السعودي في السوق السوداء المصرية.
ويتزايد الطلب على الريال السعودي من قبل مختلف شرائح المواطنين، وذلك بسبب ارتباطه بصورة مباشرة بأداء بعض الفرائض الإسلامية مثل الحج ومواسم العمرة المختلفة، فيما يحافظ الجنيه المصري على أسعار الصرف المتداولة مقابل العملة السعودية.
تقارب الثلاثة أشهر بصورة متواصلة، لم يتجاوز أسعار الريال السعودي في مصر داخل البنوك خلالها حاجز الخمسة جنيهات، حيث تتراوح نسبة لأسعار بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء ما بين 4.35 جنيه للشراء، فيما ترتفع حتى تصل إلى 4.40 جنيه للبيع، وتختلف القيمة وفق الأسعار المتداولة في النطاق الجغرافي للمعاملة.
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.3400
|4.3672
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.3225
|4.3668
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.3255
|4.3695
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.31
|4.36
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
|4.3182
|4.3619
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.3309
|4.3748
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.3346
|4.3615