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رئيس إنتر ميلان يعترف: لم يشاهد أي مباراة في حياته قبل 2018

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:22 - 21 سبتمبر 2019
رئيس النادي الإيطالي العريق إنتر ميلان ستيفن تشانغ رئيس النادي الإيطالي العريق إنتر ميلان ستيفن تشانغ
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لم تكن كرة القدم أولى اهتمامات رئيس النادي الإيطالي العريق إنتر ميلان ستيفن تشانغ "28 عاما" قبل أن يتولى رئاسة النادي مما يدلل على أن كرة القدم أصبحت للاستثمار وربح الأموال.

الشاب الصيني ستيفن تشانغ "28 عاما" تولى رئاسة إنتر ميلان أحد أعرق أندية إيطاليا وأوروبا في أكتوبر الماضي، بعد استحواذ مجموعة صينية على النادي عقب فترة المالك التايلندي إيريك توهير.

واعترف تشانغ في تصريحات مثيرة للجدل نقلها موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي بأنه لم يشاهد أي مباراة في حياته قبل تولي منصب الرئاسة في الإنتر.

وقال: "كنا شركة متخصصة في تجارة التجزئة، لم أشاهد أي مباراة قبل شراء الإنتر، أول ما ركزنا عليه في النادي هو سياسة اللعب المالي النظيف وليس اللاعبين أو التسويق".

وتركت الإدارة الصينية الشؤون الرياضية في يد بيبي ماروتا مسؤول يوفنتوس السابق، بينما تخصص هي الأموال اللازمة لإنجاح المشروع مثل التعاقد مع المدرب أنطونيو كونتي، وشراء المهاجم روميلو لوكاكو بصفقة قياسية.

 

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