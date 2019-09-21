موعد مباراة برشلونة وغرناطة والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريقين

يترقب عشاق الدائرة المستديرة مساء اليوم السبت موعد مباراة برشلونة وغرناطة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وستنطلق مباراة برشلونة وغرناطة مساء اليوم السبت الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نويفا لوس كارمينيس معقل الفريق المضيف غرناطة.

يشار إلى أن مباراة برشلونة وغرناطة ستبث عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق خالد الحدي.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يعاني من ضغط المباريات بين فترة التوقف الأولى والثانية هذا الموسم، وإذ يلعب لقاء كل 3 أو 4 أيام سواء في الليجا أو بـ دوري ابطال اوروبا.

بينما يبدأ غرناطة اللقاء وهو يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام البارسا حامل اللقب مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيره.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط في جدول الترتيب الفرق، بينما يحتل غرناطة المركز السادس برصيد 7 نقاط متساويًا مع البارسا.

وجاءت تشكيلة برشلونة لمواجهة غرناطة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - فيربو

الوسط: راكيتيتش - سيرجي روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - فيدال - كارليس بيريز - بوسكيتس

الهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي – جريزمان

وجاءت تشكيلة غرناطة لمواجهة برشلونة على النحو التالي:

مدرب الفريق/ خوسي لويس اولترا

حراسة المرمة: آرون ايسكانديل - خافي فاراس- روي سيلفا

الدفاع: أدريان كاستيانو - أليكس مارتينيز- برناردو كروز- كارلوس نيفا- دومينغوس دوارتي- جيرمان سانشيز - خوسي أنتونيو مارتينيز - نايدير لوزانو - فيكتور دياز

الوسط: ألبيرتو مارتين- ألفارو فاديو- أنتونيو بويرتاس- دانييل غونزاليس بينيتيز-

فران ريكو- ماكسيم غونالونز- نيكولاس أغيري- خوسي خوسي مارين رويز-

رامون عزيز- يانخيل هيريرا

الهجوم: أدريان راموس - كارلوس فيرنانديز - داروين ماتشيز - خوسي إينريكي أنغولو- روبرتو سولدادو- يان بريسي إتيكي