"المواصلات" تبدأ خطة مشتركة لحل أزمة المرور داخل المدن

بدأت وزارة المواصلات الفلسطينية بتنفيذ خطة مشتركة مع الجهات الشريكة من بلديات ومحافظات ونقابات لحل ازمة المرور داخل مراكز المدن وخاصة في مدن رام الله والبيرة والخليل ونابلس.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حمدان إن الوزارة ستسمح بترخيص سيارات عمومي حمولة 7 ركاب للخطوط الداخلية في مراكز المدن، بالاضافة الى توسيع بعض خطوط النقل لتصل الى مناطق جديد مثل بطن الهوى في رام الله وطلعة ملحيس في بيت وزن بمدينة نابلس.

واضاف حمدان الى ان موضوع التحويل من تكسي 4 ركاب الى 7 سيكون في البداية اختياريا على ان يتم في المستقبل وقف الترخيص للمركبات التي تستوعب 4 ركاب.

وأشار إلى ان قرارا صدر من وزير النقل والمواصلات بضرورة إجراء امتحانات السياقة النهائية مسجلة بالصوت والصورة، لزيادة حالة الشفافية في منح الرخصة للمتقدم والتاكد او للاطلاع على أي شكوى تقدم ضد الممتحنين، مشيرا الى ان تركيب الكاميرات سيكون الزاميا لجميع مدارس السياقة.

وأوضح حمدان ان الوزارة تتجه حاليا الى تقليل التدخل البشري في المعاملات الخاصة بترخيص المركبات ومنح الرخص ودفع المخالفات والرسوم وغيرها وذلك ضمن خطة الحكومة اتمتة العمل الحكومي.

وفيما يتعلق بدفع المخالفات على المواطنين الذين يريدون السفر عبر معبر الكرامة بين حمدان الوزارة دفع تلك المخالفات في المكتب الذي خصصته الوزارة على استارحة اريحا وسيعمل في المستقبل لمدة 24 ساعة او من خلال مديرية النقل والمواصلات القريبة من المعبر.

واهاب حمدان كافة المواطنين الذي يستعملون المركبات العومية خاصة وتواجهم اي مشكلة فيما يتعلق بالمركبة اوسائقها الاتصال بالرقم 150 والذي خصصته الوزارة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات او عبر صفحة الوزارة الالكترونية.