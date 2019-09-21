الخالدي: عباس عقد لقاءات تاريخية ومهمة في النرويج

وصف مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، اللقاءات المكثفة التي عقدها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على جميع المستويات على مدار 3 أيام في النرويج بالتاريخية والهامة.

وأوضح الخالدي في تصريحات إذاعية اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على العديد من الخطوات التي سيعلن عنها مستقبلا حول دور النرويج في العملية السياسية ومواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني ومناصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وشدد الخالدي على دور النرويج ومساهمتها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وحشد الدعم الدولي من خلال مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين، مؤكدا مساهمتها في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ودعم المجتمع المدني.

وسيتوجه رئيس السلطة محمود عباس اليوم السبت من النرويج إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات مجموعة 77 والصين التي ترأسها فلسطين، موضحًا أن الرئيس سيعقد عشرات اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات وشخصيات دولية مختلفة.