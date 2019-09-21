ميسي يعود إلى تشكيلة برشلونة لمواجهة غرناطة

أعلن إرنستو فالفيردي، تشكيلة برشلونة لمواجهة غرناطة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيلة برشلونة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، لأول مرة هذا الموسم في مسابقة الدوري، بعد غيابه عن خمسُ مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري، وتعود إصابة ميسي، إلى إصابة عضلية تعرض لها البرغوث خلال تدريبات برشلونة قبل بداية الموسم.

وجاءت تشكيلة برشلونة لمواجهة غرناطة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو

الدفاع: سيميدو - بيكيه - توديبو - لينجليت - فيربو

الوسط: راكيتيتش - سيرجي روبيرتو - آرثر ميلو - دي يونج - فيدال - كارليس بيريز - بوسكيتس

الهجوم: ميسي - سواريز - أنسو فاتي - جريزمان

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول الليجا بـ7 نقاط، بنفس رصيد غرناطة الذي يحتل المرتبة السادسة.