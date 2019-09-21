اتحاد المصارعة في لبنان يوضح سبب انسحاب لاعبه من البطولة العالمية

أوضح رئيس الاتحاد اللبناني للمصارعة عمر اسكندراني، السبب الحقيقي لانسحاب المصارع اللبناني دومينيك ابي نادر من بطولة العالم للمصارعة الحرة المقامة في كازاخستان.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قرعة البطولة أوقعت المصارع ابي نادر في مواجهة لاعب اسرائيلي، لذا طلب الاتحاد منه الانسحاب فورًا، مشددًا أن لبنان يرفض التطبيع مع "إسرائيل" بأي شكل من الاشكال.

من جهته، عبر اللاعب ابي نادر عن التزامه بقرار الاتحاد، ورفض السلام والتحية على اللاعب الاسرائيلي اثناء عملية الميزان والقرعة.

يذكر أن للاتحاد اللبناني للمصارعة مواقف صارمة في عدة مناسبات سابقة أبرزها رفض الحكم الدولي العقيد فادي الكبي تحكيم مباراة للاعب اسرائيلي في بطولة العالم في رومانيا 2019 وقد تعرض لمساءلة الاتحاد الدولي حينذاك.