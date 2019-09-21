سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء

إليك أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، في السوق المحلي للمملكة وفي الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال أو النساء والتجار المحليين وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعتبر الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة المرتفعة والاستثمار المربح، حيث تتباين أسعار الذهب بين في الأردن بين الحين والآخر، ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغييرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.