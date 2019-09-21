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سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء

  • فلسطين اليوم
  • 12:54 - 21 سبتمبر 2019
سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء سعر الذهب اليوم في الأردن بيع وشراء
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إليك أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، في السوق المحلي للمملكة وفي الأماكن المصنعة والتجار لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال أو النساء والتجار المحليين وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

ويعتبر الذهب من المعادن النفيسة ذات القيمة المرتفعة والاستثمار المربح، حيث تتباين أسعار الذهب بين في الأردن بين الحين والآخر، ويتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغييرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

الوحدة دينار أردني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 34.33 دينار $48.42
سعر الذهب عيار 22 31.47 دينار $44.39
اسعار الذهب عيار 21 30.04 دينار $42.37
اسعار الذهب عيار 18 25.75 دينار $36.32
سعر الذهب عيار 14 20.03 دينار $28.25
سعر الذهب عيار 12 17.17 دينار $24.21
اسعار أوقية الذهب 1,068 دينار $1,506
اسعار جنيه الذهب 240.32 دينار $338.96
اسعار كيلو الذهب 34,331 دينار $48,421
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