سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

هذه أسعار صرف العملات في سوريا اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو الأوروبي.

وتتعرض أسعار بيع وشراء العملة السورية لحالة اضطراب وعدم استقرار، منذ بداية الحرب الأهلية خلال عام 2011، وما تبع ذلك من اضطرابات سياسية واقتصادية على كافة المستويات.

وأدت خسائر متلاحقة في سعر الليرة السورية أمام العملات الاجنبية، حيث ارتفعت اسعار العملات في سوريا بصورة كبيرة جداً، حين فقدت الليرة جزء كبير من قيمتها خاصة امام العملة الأمريكية والأوروبية، مما سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.

وحدد المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية عند مستوى 435 ليرة للشراء مقابل سعر 438 ليرة للبيع، وهو سعر ثابت نسبياً من قبل البنك منذ عدة أشهر، لم يحدث فيه تغير كبير، أما بالنسبة لسعر صرف اليورو في المصرف فهو يتراوح حاليا بين 481.14 ليرة للشراء مقابل 484.52 ليرة للبيع، وتحدث تغيرات طفيفة جداً في سعر الليرة مقابل اليورو في المصرف المركزي بصورة يومية سواء ارتفاع أو هبوط.

أسعار العملات العربية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019

العملة السعر بالليرة السورية جنيه مصري 31.59 ليرة سورية ريال سعودي 137.37 ليرة سورية درهم إماراتي 140.28 ليرة سورية جنيه سوداني 11.40 ليرة سورية دينار جزائري 4.29 ليرة سورية دينار بحريني 1.366.82 ليرة سورية دينار عراقي 0.43 ليرة سورية

أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم السبت 21 سبتمبر 2019