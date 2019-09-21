سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 21/9/2019

إليك أسعار الدواجن اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، حيث تشمل أسعار الفراخ البيضاء اليوم، أسعار الدواجن البلدي اليوم، سعر علف الدواجن اليوم، بورصة الدواجن البلدي وفقاً لما يتم الإعلان عنه في موقع بورصة الدواجن المصرية.

يشار إلى أن الأسواق المصرية لا تخلو من وجود العديد من تجار الدواجن بمختلف أنواعها، نظراً لحاجة الأسر المصرية إلى الدواجن بشكل يومي كوجبة أساسية ورخيصة الثمن على السفرة المصرية مقارنة بأسعار اللحوم البلدي الجملي والعجالي.

ويختلف سعر الدواجن في مصر على حسب نوعها سواء كانت فراخ بلدي أو فراخ بيضاء او فراخ حمراء أو فراخ ساسو، فلكل نوع من أنوع هذه الدواجن سعر مختلف عن غيره من الأسعار.

وفي محلات بيع الدواجن تتوافر أيضاً باقي الطيور مثل البط والرومي والحمام، وبعض المواطنين يشترون الطيور حية والآخرون يشترونها مذبوحة وتم تنظيفها بمعرفة البائعين في هذه المحلات.

وترتفع أسعار الدواجن اليوم مرة أسبوعياً على الأقل، وذلك بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض في السوق، وسجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 21 جنيه، أما كرتونه البيض الأبيض فقد وصلت إلى 31.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5.25 إلى 7.5 جنيه، والكتكوت البلدي من 2.5 إلى 2.75 جنيه.