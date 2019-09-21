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قدم التهاني بحرية عباهرة..

صور: الشيخ عدنان يزور المحررين العتر ودراغمة

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 11:55 - 21 سبتمبر 2019
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زار الشيخ المجاهد خضر عدنان الأسرى المحررين الشيخ أمين العتر ومصطفى دراغمة وزعل عباهرة في محافظتي  جنين وطوباس شمال الضفة المحتلة من أجل الاطمئنان عليهم وتهنئتهم.

واطمأن عدنان على حالة الشيخ المحرر أمين العتر من بلدة اليامون، والذي أمضى أكثر من سبعة عشر عاماً خلال اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، وهو حافظ لكتاب الله.

كذلك قام الشيخ القيادي خضر عدنان بزيارة الأسير المحرر مصطفى دراغمة بعد دخوله العناية المكثفة في المشفى التركي في مدينة طوباس، وذلك بعد تدهور حالته الصحية حيث يعاني من فشكل كلوي تام في الكليتين، كما أنه يخضع لجلسات غسيل الكلى بشكل أسبوعي وهو بحاجة للعلاج بعد ممارسة سلطات الاحتلال عليه عدة تجارب علاجية.

وكان الأسير المحرر مصطفى دراغمة قد أمضى في سجون الاحتلال (٢٠ شهرًا) معظمها في عيادة الرملة، كما أنه يعتبر حالياً من المرضى المقيمين في المشفى التركي بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقام الشيخ عدنان بزيارة الأسير المحرر زعل عباهرة في بلدة اليامون  بجنين والذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال أول أمس الخميس بعد اعتقال دام 15 عام..

يذكر ان والد وشقيق المحرر عباهرة قضيا شهيدين على يد الاحتلال المجرم.

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