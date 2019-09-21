خطأ لغوي فادح يضع جامعة سعودية في حرج كبير

إنها اللغة العربية التي لا تعرف مجاملة ولا مواربة، هذا مع حصل مع جامعة سعودية وقعت في خطأ املائي، إذ تسبب خطأ في رسالة بعثتها إدارة فرع جامعة "أم القرى" السعودية بمحافظة القنفذة للطلاب المفصولين أكاديميا، في أزمة بين إدارة الجامعة وطلابها.

طلاب الجامعة أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة، بحسب صحيفة "مكة" السعودية، ففي رسالة إلى الطلاب المفصولين أكاديميا، قال فرع الجامعة "نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميًا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد".

وسارع الكثير من الطلاب في نشر الرسالة عبر مواقع التواصل لتحظى بعدد من التعليقات مستنكرة الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة، وأنه لا يمكن لكيان بحجم جامعة "أم القرى" أن يقع في أخطاء من هذا النوع.

وذهب مغردون إلى أن هذا الخطأ واحد من جملة أخطاء وقعت فيها إدارة الجامعة في التعامل مع ملفات الطلاب، في حين رد مغردون آخرون على الجامعة بتغريدات فكاهية مغيرين فيها حروفا على نمط ما أخطأت فيه الجامعة.

في المقابل سارعت إدارة الجامعة إلى احتواء الموقف والاعتذار برسالة جاء فيها "أعتذر عن الرسالة السابقة فأقصد الطلاب، وبسبب تقارب الحرفين ك و ط، تم الضغط على الكاف بدلًا من الطاء".