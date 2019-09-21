448 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن حوالي 448 مستوطنًا تمكنوا من اقتحام باحات الأقصى المبارك، الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.

وأوضحت وسائل إعلامية إسرائيلية نقلت الخبر أن 187 مستوطنًا اقتحموا الأقصى يوم انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت الثلاثاء الماضي، لافتة إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية خلال الاقتحامات بحماية أمنية من قوات الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت وعلى فترتين صباحية ومسائية لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، إضافة على اعتداءات تهدف لتغيير الامر الواقع (الاستاتيكو) في القدس المحتلة.









