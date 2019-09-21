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احباط هجوم إسرائيلي على سوريا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:10 - 21 سبتمبر 2019
طائرة حربية طائرة حربية
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كشف مصادر صحفية ان مقاتلات روسية انطلقت من مطار حميميم أحبطت هجوماً إسرائيلياً كان يستهدف سوريا.

وأفادت معلومات لموقع "أفيابرو" الإخباري أن تحليق طائرات حربية أقلعت من مطار حميميم إلى الجنوب السوري منع تكرار الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة السورية وضواحيها في ليلة 19/20 سبتمبر/أيلول.

ووفقا لنفس المعلومات فإن الطائرات التي منعت تكرار الهجوم الإسرائيلي روسية.

يذكر أن طائرتين حربيتين على الأقل، أقلعتا من مطار حميميم عند الساعة الثامنة مساء 19 سبتمبر. ثم تم إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية التي انتهكت أجواء سوريا، فلم يتكرر الهجوم في ريف العاصمة السورية.

يشار إلى ان فلاديمير بوتين توعد أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" في حال استمرت تل أبيب في توجيه الضربات لسوريا.

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