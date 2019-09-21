غرينبلات يمتنع عن لقاء "غانتس"

أعلن مكتب رئيس "أزرق أبيض" أنه لم يتلق أي دعوة لعقد لقاء بين بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي الفائز بانتخابات الكنيست وجيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستقيل والذي يتواجد حاليا في "إسرائيل".

يشار إلى أنَّ جيسون غرينبلات اجتمع في القدس برئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وسط ترجيحات من اجتماعه مع غانتس في وقت لاحق.

وقال متحدث بامس غانتس، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "سيسعدنا لقاء (غرينبلات) عندما ستتاح الفرصة".

ولم يدل غرينبلات ونتنياهو بتصريحات إلى الصحفيين في أعقاب الاجتماع الذي عقد بينهما اليوم في مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بحضور السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

ومن المرجح أن الاجتماع ركز على خطة التسوية الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي تعهدت واشنطن بنشر شقها السياسي عقب انتخابات الكنيست التي جرت في إسرائيل الثلاثاء الماضي.

وأكد غرينبلات الذي سبق أن أعلن نيته ترك منصبه عقب الإعلان عن "صفقة القرن"، في مقابلة مع صحيفة "همودياع"، أمس، أن إدارة ترامب تتردد بشأن إمكانية نشر خطتها للسلام في الوقت الحالي، نظرا للغموض الذي يلف مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وحصد "أزرق أبيض" في الانتخابات 33 من أصل 120 مقعدا في الكنيست مقابل 31 مقعدا لحزب نتنياهو "الليكود"، ما يمنع كلاهما من تشكيل حكومة أكثرية.