صحيفة :توقعات ببدء استقبال الحالات المرضية في المستشفى "الامريكي" بغزة نهاية الشهر

كشفت مصادر فلسطينية أن المعدّات والأجهزة الطبية لـ«المستشفى الأميركي» المقرّر افتتاحه بالقرب من حاجز «بيت حانون ــــ إيرز» شمال القطاع، ضمن تفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال، ستدخل الأسبوع الجاري.

ووفق مصادر في حركة «حماس»، فإن الوسيطين القطري والأممي نقلا إلى الحركة أنه تم تجهيز تلك المعدات والأجهزة تمهيداً لنقلها قبل نهاية الشهر الجاري.

وقد تم إنجاز جزء كبير من أعمال البنية التحتية في المستشفى، وتجهيز أرضه التي تبلغ مساحتها 40 دونماً، فيما يتوقع أن يبدأ استقبال الحالات المرضية مع وصول الأطباء الدوليين نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يشغل المستشفى، الذي تموّله الدوحة، طاقمٌ تابع لمنظمة طبية أميركية، علماً بأن غالبية تجهيزاته آتية من مستشفى ميداني على الحدود السورية ــــ التركية .