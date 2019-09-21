الام المتحدة تحذر من انهيار الوضع الإنساني في قطاع غزة

أكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف "أن القطاع الصحي ما زال على حافة الانهيار، والأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر، ومن غير الممكن تحسين هذه الأوضاع بدون تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد أملا في رفعها بشكل كامل".

وحذر ميلادينوف في إفادته أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 50% من الأدوية الأساسية و25% من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من المخازن بقطاع غزة.

في سياق آخر، حث المنسق الأممي في إفادته، الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية المصالحة، واتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يشكل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

إلى ذلك، حذّر ميلادينوف من أن تقويض حل الدولتين سيدفع الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "مستقبل مظلم"، وسيعمل على زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأبلغ أعضاء المجلس بعدم قيام إسرائيل باتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الداعي إلى وقف الاستيطان.