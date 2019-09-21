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تردد قناة الميادين عرب سات والنايل سات Almayadeen 2019 الناقلة الاحداث مصر

  • فلسطين اليوم
  • 01:22 - 21 سبتمبر 2019
تردد قناة الميادين عرب سات تردد قناة الميادين عرب سات
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تعتبر قناة الميادين واحدة من ضمن القنوات العربية الإخبارية المستقلة التي تم إنشائها في 11 يونيو 2012 م ، وهي قناة شيعية يديرها الإعلامي غسان بن جدو التابع لحزب الله وإيران ، وسُميت هذه القناة بهذا الإسم نسبةً إلى ” ميدان التحرير ” الذي اشتهر في ثورات الربيع العربي.

يوجد مقرها الأساسي في العاصمة اللبنانية بيروت بالإضافة إلى أنها تحمل ترخيص بريطاني ، ولها العديد من الفروع الأخرى الرئيسية والمراسلين في الكثير من البلدان مثل ” موسكو ، واشنطن ، لندن ، طهران ، باكستان ، أوروبا والكثير من البلاد العربية ” ، كما تقوم قناة الميادين بتقديم الأخبار الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم فهي تقوم بعرض أهم الأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، كما تهتم  بأخبار الثورات والأحداث الجارية بكلاً من اليمن وسوريا على مدار 24 ساعة ، حيث تقوم بتقديم ما يقارب 10 نشرات إخبارية و 17 برنامج .

يمكنك الآن من خلال موقع فكرة معرفة تردد قناة الميادين Almayadeen الجديد لعام 2020 على النايل سات والعرب سات وهوت بيرد وجميع الأقمار الصناعية التي تُبث عليها القناة ، تعتبر قناة الميادين واحدة من أهم وأكثر القنوات تميزًا بالرغم من أنها بدأت إنطلاقها وبثها الأول في عام 2012 م ولكنها استطاعت أن تجذب الكثير من المشاهدين والمتابعين لها فهي قناة إخبارية تقوم بتغطية الأحداث الجارية والحصرية ، كما اتخذت القناة شعار ” الواقع كما هو ” شعارًا خاص بها .

 

ترددات الميادين

NileSat orbit | 7° W
FREQUENCY: 11392
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 27500
FEC: 5/6
Hot Bird | 13° E
FREQUENCY: 12111
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 27500
FEC: 3/4
Galaxy 19 | 97° W
FREQUENCY: 12177
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 23000
FEC: 3/4
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