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تردد قناة مكملين الجديد 2019 نايل سات

  • فلسطين اليوم
  • 00:03 - 21 سبتمبر 2019
تردد قناة مكملين الجديد 2019 نايل سات تردد قناة مكملين الجديد 2019 نايل سات
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تعمل قناة مكملين مجاناً بدون تشفير في نقل برامجها المختلفة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث، وتعرض القناة برامج مختلفة في المجال الثقافي والسياسي والاجتماعي.

وتعرض قناة مكملين الأولى على كل الأفكار التي تحدث عنها الثورة ونقل الأخبار السياسية والمحلية والاجتماعية المصرية والعالم العربي كله كل يوم أخبار متجددة باستمرار.

تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

إليك تردد قناة مكملين 2019:

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD
سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD
هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD
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