ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

قناة مكملين بث مباشر الان حي مصر النهاردة ميدان التحرير الان مباشر اون لاين

  • فلسطين اليوم
  • 23:38 - 20 سبتمبر 2019
قناة مكملين بث مباشر قناة مكملين بث مباشر
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تم اطلاق قناة مكملين الفضائية في عام 2013 وذلك بعد أحداث فض ميدان رابعة والانقلاب العسكري في مصر تم بثها من تركيا ولكن القناة مصرية من مؤسسين مصريين تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية المصرية.

 

تقوم قناة مكملين بالبث المباشر عبر الإنترنت وعرض برامجها بشكل دائم أونلاين من خلال البث المباشر الحي على موقعها الرسمي لقناة مكملين الفضائية لمتابعة كل البرامج والأخبار الهامة من خلال القناة في كل مكان.

إليك تردد قناة مكملين 2019:

القمر التردد FEC/SR الجودة
نايل سات 12687 (H) 27500 – 5/6 SD
سهيل سات 10730 (H) 27500 – 3/4 SD
هوت بيرد 12111 (V) 27500 – 3/4 SD
الأكثر مشاهدة

متعلقات