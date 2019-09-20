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مصر.. تحذيرات من 19 دواء فيها "سم قاتل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:37 - 20 سبتمبر 2019
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قررت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في مصر وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين".

وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم وقف تداول هذه الأدوية لحين التأكد من عدم وجود شائبة تحتوي على مواد مسرطنة في المادة الخام، على أن يجري رفع الحظر عن جميع المستحضرات الموقوف تداولها، طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وتتواجد مادة "الرانيتيدين" في عدة أدوية بينها "فوار راني"، و"رانيتيدين" و"رانتيدول"و"زانتاك" و"فارو".

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أعلنت عن أن بعض أدوية "الرانيتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

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