يوفنتوس رفض ضم فيليكس بسبب كريستيانو!

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي تنازل عن فكرة التعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي السابق وأتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، جواو فيليكس، بسبب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن نجاح فيليكس في جذب أنظار كبار أوروبا مثل يوفنتوس وريال مدريد وأتلتيكو ومانشستر سيتي لم يكن مفاجئًا، بعد أن أثبت اللاعب أنه يملك موهبة شبيهة لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، حضر رئيس بنفيكا لويس فيليبي فييرا ووكيل اللاعب خورخي مينديز إلى إيطاليا وعقدا جلسة مع فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، بشأن فيليكس.

وبعد أن تأكد مسؤولي يوفنتوس أن سعر اللاعب سيكون مرتفعًا، قرروا عدم إبرام الصفقة، لا سيما وأن النادي أنفق ما يزيد عن 100 مليون يورو منذ أشهر قليلة، من أجل جلب استثمار هجومي ضخم، يتمثل في البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وقرر يوفنتوس أن يكون الاستثمار المقبل للفريق في خط الدفاع، ولذلك تم إنفاق ما يقرب من 75 مليون يورو، للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس.

يذكر أن فيليكس انتقل إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي.