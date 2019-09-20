دعم الصحفيين: الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين بغزة والضفة

أكدت لجنة دعم الصحفيين ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة المحتلة، بهدف منع التغطية وحجب نقل الرواية الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي تجاه المدنيين العزل لكل العالم.

و أوضح رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري في تصريح صحفي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019م، أن جنود الاحتلال يتعمدون اطلاق النار بشكل مباشر على الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم لمسيرات العودة ويظهر ذك من خلال حجم الإصابات الكبيرة التي تعدى 422 إصابة بين الصحفيين الفلسطينيين علاوة على استشهاد الزميليين ياسر مرتجى واحمد أبو حسين .

وبين المصري ان الصحفي عبد الرحمن الكحلوت أصيب اليوم الجمعة برصاص الاحتلال في قدمه وسبق أن اصيب ثلاثة مرات أثناء تغطيته لمسيرات العودة .

و أشار المصري أن هناك نحو 104 صحفي اصيبوا بالرصاص الحي والمتفجر منذ انطلاق مسيرات العودة .

و لفت الى ان الاحتلال يتعمد اطلاق الرصاص على الصحفيين في غزة والضفة والقدس المحتلة بهدف حجب الحقيقة ومنع نقل الرواية الفلسطينية للعالم مؤكدا إصابة الصحفي أحمد شاور خلال قمع جنود الاحتلال للمتظاهرين في مسيرة كفر قدوم بمدينة قلقيلية اليوم الجمعة .

وناشد رئيس لجنة دعم الصحفيين المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة اليونسكو والمقرر الخاص للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه واستهدافه المتعمد للصحفيين الفلسطينيين.